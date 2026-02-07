Abbandono dei rifiuti, nasce il Comitato promotore per la tutela dell’Ambiente città di Latina

LATINA – È stato presentato questa mattina, presso il Circolo Cittadino di Piazza del Popolo, il Comitato promotore per la tutela dell’Ambiente città di Latina, nuovo soggetto civico nato per affrontare in modo strutturato il problema dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti nelle aree urbane e rurali del territorio comunale e per difendere la raccolta differenziata come presidio di legalità, salute pubblica e sostenibilità ambientale.

Il Comitato nasce dalla sinergia tra Legambiente Latina, Federconsumatori, Quartieri Connessi, Presidio Latina Scalo e Cittadinanzattiva, con la collaborazione di LIPU Latina e Plastic Free Latina, realtà impegnate da anni nella tutela dell’ambiente, dei diritti dei cittadini e della salute collettiva.

Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati finalità, metodo di lavoro e prime proposte operative del Comitato, che si presenta come iniziativa civica, autonoma e apartitica, aperta alla partecipazione dei cittadini e orientata al dialogo costruttivo con le istituzioni.

Particolare rilievo è stato dato alla petizione online che ha raggiunto ad oggi circa 2.200 firme certificate, considerata il primo atto concreto di un percorso più ampio di iniziative volte alla tutela del territorio e alla promozione di una gestione responsabile dei rifiuti.

Tra i temi affrontati: il contrasto agli abbandoni illegali, la difesa della raccolta differenziata, la necessità di trasparenza sui dati ambientali e il coinvolgimento attivo della cittadinanza attraverso strumenti di partecipazione e monitoraggio civico.

Il Comitato ha ribadito la volontà di operare in modo responsabile e continuativo, promuovendo informazione, educazione ambientale e collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni, nella convinzione che la tutela dell’ambiente rappresenti una priorità per il futuro della città di Latina.