Accusato di uno scippo, per un 15 enne scatta l’avviso orale del Questore di Latina

LATINA – E’ accusato di rapina in concorso per uno scippo avvenuto nei giorni scorsi in Viale Petrarca, un ragazzo di 15 anni ha ricevuto l’Avviso Orale del questore di Latina perché considerato socialmente pericoloso. La misura è stata emessa nell’ambito delle attività di prevenzione finalizzate al contrasto della criminalità diffusa e della delinquenza giovanile dopo gli approfondimenti seguiti al grave episodio di cronaca che ha visto vittima una donna anziana.

Valutato il profilo di pericolosità del giovane e la gravità della condotta posta in essere – si legge in una nota della Questura – il Questore di Latina ha ritenuto necessario adottare una misura di prevenzione personale, nell’ottica di un’azione tempestiva volta ad impedire la reiterazione di comportamenti violenti e antisociali.

CHE COSA E’ L’AVVISO ORALE – L’avviso orale è un provvedimento di prevenzione con il quale il Questore ammonisce formalmente il destinatario, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e mettendolo a conoscenza delle conseguenze penali e delle ulteriori misure che potrebbero essere adottate in caso di persistenza in condotte illecite. Una recente novità legislativa lo rende applicabile anche a minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.