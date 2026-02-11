Al cinema Corso di Latina la proiezione di Disunited Nations

LATINA – C’è anche Latina tra le città, oltre cento, in cui stasera, mercoledì 11 febbraio, alle ore 21, sarà proiettato il documentario Disunited Nations del regista francese Christophe Cotteret. Il cinema Corso è tra cinema italiani che hanno aderito all’iniziativa.

Distribuito da Mescalito film, il lungometraggio prende spunto dalla denuncia del genocidio a Gaza fatta, nel marzo 2024, da Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati. “Seguendo i suoi passi tra missioni, incontri istituzionali e pressioni politiche, questo documentario ci porta nel cuore della crisi delle Nazioni Unite, messa di fronte alla propria incapacità di impedire il massacro dei civili. Attraverso interviste, materiali d’archivio e il dietro le quinte del lavoro diplomatico, il film racconta il difficile equilibrio tra diritto internazionale, informazione e potere, mostrando come l’ONU e la comunità globale appaiano sempre più divise di fronte al conflitto”, spiega il regista di Latina Renato Chiocca che ha organizzato la serata in collaborazione con il Cinema Corso. Ospiti della serata: Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati e Cecilia Strada Europarlamentare e Membro della delegazione per i rapporti con la Palestina, che si potranno ascoltare in diretta streaming (alle 22:30).