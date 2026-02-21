Al Francioni Latina contro Potenza (alle 14,30)

LATINA – Il Latina scende in campo oggi (sabato 21 febbraio) al Francioni contro Potenza per la ventottesima giornata di Serie C Sky WiFi. L’appuntamento alle 14,30, dopo quattro gare senza vittoria, ma corroborati dalla prestazione ostinata di Benevento contro la più forte. Mister Volpe carica i suoi e lancia un appello ai tifosi: “La nostra forza è l’unione che si è creata tra tutti noi, la salvezza passa dalle partite in casa e in casa dobbiamo avere e fare qualcosina in più, io spero che ci diano una mano anche i nostri tifosi che spero siano sempre di più”.