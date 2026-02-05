Al liceo Dante Alighieri di Latina una settimana di incontri tra geopolitica e memoria

È stata una settimana intensa e altamente formativa quella vissuta dagli studenti del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina, protagonisti di due incontri di grande spessore culturale e civile che hanno contribuito ad arricchire il loro percorso di crescita come cittadini consapevoli.

Il primo appuntamento si è svolto il 29 gennaio con Alessandro Orsini, ex alunno del liceo e oggi professore associato di Sociologia generale e di Sociology of Terrorism and Political Violence alla LUISS di Roma. In due ore di lezione serrata e coinvolgente, Orsini ha guidato i ragazzi attraverso i nodi più complessi della politica internazionale, spiegando i concetti di sicurezza globale e il delicato scacchiere geopolitico nel quale si colloca attualmente il nostro Paese.

Il giorno successivo, il 30 gennaio, l’Auditorium ha ospitato la storica Anna Foa, vincitrice del Premio Strega per la saggistica 2025 con il libro Il suicidio di Israele. L’incontro si è inserito nel percorso di Educazione civica legato al Giorno della Memoria, affrontato però in una prospettiva non celebrativa, ma critica e riflessiva. Al centro del confronto, il tema “Sull’uso della memoria. Riflessioni di un’ebrea della diaspora”, con l’invito a considerare la Memoria non come una ricorrenza riparativa nei confronti del popolo ebraico, ma come un monito universale contro ogni forma di disumanizzazione.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata la dirigente scolastica Michela Zuccaro: «La nostra scuola è convinta che incontri formativi di qualità siano fondamentali per costruire una cultura del rispetto dell’essere umano. Ci auguriamo che il nostro Auditorium continui a essere, come da tradizione, uno spazio vivo di confronto e crescita per le nuove generazioni».