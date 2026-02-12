Al via la prima edizione de “Il Teatro in Città ”al Teatro Santa Maria Goretti di Latina

Debutta a Latina, al Teatro Santa Maria Goretti, la prima edizione de “Il Teatro in Città”, il nuovo festival dedicato al teatro amatoriale in programma dal 28 febbraio al 9 maggio 2026. Presso il teatro sito in Viale XVIII Dicembre 21 a Latina si terrà una rassegna che celebrerà la passione, la creatività e l’impegno delle compagnie non professioniste, valorizzando il teatro come strumento di espressione culturale e aggregazione sociale. L’iniziativa, realizzata da APS Cantiere dell’Arte in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale “I SognAttori”, prevede la partecipazione di diverse compagnie teatrali che porteranno in scena spettacoli di vario genere: dalla commedia al teatro contemporaneo, passando per il teatro classico e di ricerca. Un cartellone ricco e variegato, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

«La rassegna nasce con l’obiettivo di dare spazio al teatro amatoriale, una realtà viva e fondamentale per il tessuto culturale del nostro territorio e, naturalmente, per celebrare e promuovere l’arte. Il teatro è un linguaggio universale, capace di oltrepassare barriere culturali e sociali e di arricchire persone di ogni età e condizione. È l’unica arte che non si fruisce a livello individuale, ma che richiede e stimola la partecipazione», evidenzia Giovanni Iovine, direttore artistico della rassegna.

La direzione esecutiva è affidata a Massimo Ciufo, che sottolinea: «Le finalità del festival sono molteplici e vanno oltre la mera offerta di intrattenimento: abbracciano diverse dimensioni tese alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa rappresenta un traguardo importante per la città, dove non sempre si riesce a dare continuità alle proposte culturali. Inoltre, il festival offrirà un’esperienza emozionale alla scoperta dell’arte in scena, della fantasia e della memoria, rafforzando il senso di appartenenza e di identità civica».

Il primo spettacolo si terrà sabato 28 febbraio 2026 alle ore 20.30, in scena andrà Il Cassetto nel sogno con Tutta colpa di Freud. Sabato 7 marzo sarà la volta di Imprevisti e Probabilità APS con Il sogno di Moneva. La Compagnia Teatranti A.P.S. sabato 21 marzo proporrà Tre preti per una besciamella. Gli Amici del Teatro di Pianiga si esibiranno sabato 11 aprile con I 39 scalini. La Compagnia Teatrale Costellazione, invece, presenterà sabato 18 aprile La cattedrale. La serata finale si terrà sabato 9 maggio 2026, con la proclamazione della compagnia vincitrice.

La giuria che assegnerà il premio alla migliore compagnia è composta da: Giovanni Musella, Massimiliano De Majo, dalle giornaliste Roberta Colazingari, Dina Tomezzoli e dalla professoressa e critica d’arte Roberta Sciarretta.