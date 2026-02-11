All’Ic Volta di Latina un albero di ulivo per ricordare Giovanni Palatucci

LATINA – Un albero di ulivo piantato nel giardino della scuola media Alessandro Volta di Latina ricorderà Giovanni Palatucci, il vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, morto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio del 1945, 78 giorni prima della liberazione del campo.

Alla presenza della prefetta di Latina Vittoria Ciaramella è stata ricordata ai giovani allievi della scuola, la figura del poliziotto insignito nel 1995 della medaglia d’oro al merito civile della Repubblica Italiana, che sfruttando il proprio ruolo istituzionale, riuscì a creare una rete di aiuti che permise di sottrarre alla deportazione circa 5.000 persone. Palatucci venne arrestato per collaborazionismo dalle SS nel 1944 e morì l’anno successivo a soli 36 anni. Nel 1990 il suo impegno è stato ufficialmente riconosciuto dallo Yad Vashem, che lo ha proclamato “Giusto tra le Nazioni”.

Alla cerimonia che si è svolta questa mattina al teatro Ponchielli hanno partecipato le autorità civili e militari.