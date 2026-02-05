Alloggi ERP, in vigore il nuovo bando del Comune di Terracina

È entrato in vigore ieri, 4 febbraio 2026, il nuovo bando generale per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa nel Comune di Terracina. Il bando, approvato con delibera di Giunta n. 4 del 9 gennaio 2026, aggiorna quello del 2017, recependo le più recenti disposizioni regionali e adeguandosi alle attuali esigenze sociali del territorio.

Il nuovo regolamento introduce criteri più equi e puntuali, con particolare attenzione ai nuclei familiari che comprendono persone con disabilità, per i quali sono previsti punteggi differenziati. Valorizzata anche l’anzianità di residenza, articolata in quattro fasce progressive, mentre per i cittadini stranieri viene introdotto un requisito reddituale minimo. Aumenta il punteggio riconosciuto ai nuclei composti da una sola persona e viene fornita una definizione più dettagliata degli “altri redditi”, così da evitare incertezze interpretative. Più preciso anche il criterio dedicato ai senza fissa dimora, a tutela delle situazioni di reale fragilità.

«Abbiamo lavorato con gli uffici per garantire maggiore accessibilità ed equità – ha spiegato l’assessore ai Servizi Sociali Nicoletta Rossi – migliorando in modo significativo il bando e rielaborando completamente il modulo di domanda, oggi più chiaro e intuitivo. È un bando nel segno della trasparenza e dell’attenzione verso i più fragili». L’assessore ha inoltre ricordato che la domanda potrà essere presentata anche in modalità telematica tramite PEC, oltre che con raccomandata.

Sulla stessa linea il sindaco di Terracina Francesco Giannetti: «Questo nuovo bando rappresenta un ulteriore passo per avvicinare l’Amministrazione ai cittadini in difficoltà, garantendo diritti, imparzialità e una normativa sempre più aderente alle esigenze reali della comunità».

Il bando non prevede termini di scadenza per la presentazione delle domande. Tuttavia, la graduatoria, in sede di prima applicazione, sarà formulata sulla base delle richieste presentate entro il 30 aprile 2026. Chi aveva già presentato domanda con il precedente bando dovrà ripresentarla utilizzando la nuova modulistica, pena l’esclusione. Bando e moduli sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Terracina.