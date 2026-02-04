All’Oxer il doc Giulio Regeni – Tutto il male del mondo

LATINA – Mercoledì 4 febbraio 2026 al Cinema MULTISALA OXER di Latina alle ore 20:30 si terrà la proiezione speciale del film documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti. Saranno presenti gli autori Emanuele Cava e Matteo Billi con Giuseppe Giulietti e Graziella Di Mambro di Articolo21.

Il documentario ricostruisce, grazie al contributo della famiglia Regeni e dell’avvocata Ballerini, le tappe del sequestro, delle torture e dell’uccisione del ricercatore italiano, il cui corpo viene ritrovato senza vita nei pressi del Cairo il 3 febbraio 2016, ma anche l’stinata ricerca della verità da parte della famiglia Regeni che è diventata simbolo – spiegano da Articolo 21 – di una battaglia per i diritti umani, per la libertà di ricerca e per la responsabilità degli Stati.

Accompagna l’attesa in sala la mostra del Museo d’Arte diffusa LA LIBERTÀ HA STELLE E STRISCE di Fabrizio Gargano che vede tra i fumetti realizzati dall’artista pontino, anche i ritratti di Giulio Regeni e Mario Paciolla.

Giulio Regeni – Tutto il male del mondo è prodotto da Agnese Ricchi e Mario Mazzarotto per Ganesh Produzioni e da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango, in collaborazione con Sky e con 5/6, Percettiva, Hop Film e Wider Studio, ed è distribuito da Fandango.