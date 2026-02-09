Anche la mostra della primaria di Pontenuovo al Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina

LATINA – Una delle novità della quarta edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, promosso da Latina Mater Ets, Comune di Latina e Fondazione Roma, è il coinvolgimento dei piccolissimi: tra gli eventi collaterali in programma dal 7 al 31 maggio presso il Museo Cambellotti di Latina, non solo attività e laboratori appositamente creati per loro, ma anche la presenza di una mostra fotografica a cura di una classe di una scuola primaria della provincia di Latina. «Abbiamo il dovere di offrire stimoli e strumenti ai bambini e ai ragazzi cui spesso addebitiamo disinteresse, apatia, incapacità di costruire il domani di tutti.» – affermano da Latina Mater Ets – «In fondo è per questo che è nata la nostra Associazione.»

La mostra fotografica, curata dalla classe 5A della Scuola Primaria di Pontenuovo (Sermoneta, LT) — i cui dettagli saranno svelati nelle prossime settimane — darà occhi e voce ai bambini che sin dalla seconda elementare sono stati avvicinati alla bellezza dell’arte fotografica. Un progetto sposato dal corpo docenti e dai genitori che, insieme, hanno creato in questi anni tante occasioni di condivisione per stimolare curiosità e fantasia in modo nuovo.

La fotografia ha rappresentato uno strumento di raccordo tra varie discipline (geografia, scienze, storia, italiano e arte), e ha avuto il prezioso compito di facilitare la gestione comportamentale ed emozionale di alcuni alunni della classe con difficoltà di attenzione e iperattività. L’esperimento è pienamente riuscito: attraverso la fotografia i bambini hanno prima conosciuto il paesaggio e gli spazi circostanti. Avvicinati alla poesia, sono andati poi alla scoperta di sé stessi e delle loro emozioni e, attraverso uscite fuori porta, hanno affrontato storie di contemporaneità e di vita quotidiana. “Le fotografie che saranno esposte in mostra sono piene di vita e colori, di sentimenti puri ed emozioni autentiche. Sono delicate e incisive, poetiche e interessanti. Sono il risultato di un viaggio simbolicamente rappresentativo di quello compiuto nella scuola primaria che resterà un’indelebile esperienza di vita”, commentano gli organizzatori.

Sarà possibile visitare la mostra gratuitamente, così come la mostra dei finalisti della quarta edizione del Concorso, dal 7 al 31 maggio presso il Museo Cambellotti di Latina.

Le iscrizioni a questa nuova edizione del Concorso resteranno aperte fino al 27 marzo 2026: i fotografi di tutto il mondo e i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Latina, sono chiamati a confrontarsi con il tema “Opposti”: un invito a esplorare contrasti e complementarietà – luce e ombra, silenzio e rumore, identità e alterità – attraverso uno sguardo personale e consapevole sul territorio e sulla contemporaneità.

Tutte le informazioni, il regolamento e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del Concorso www.concorsointernazionalefotografia.it