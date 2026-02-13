Aprilia, buche e strada dissestata in via del Giglio: nuove limitazioni alla circolazione

Via del Giglio ad Aprilia resta una strada ad alta criticità. Buche profonde, carreggiata dissestata e un ponticello che, secondo le valutazioni tecniche, non garantisce adeguate condizioni di sicurezza in caso di passaggio contemporaneo di due mezzi pesanti. Una situazione che l’attuale amministrazione attribuisce a carenze manutentive stratificate nel tempo e alla mancanza di risorse disponibili per un rifacimento strutturale. Per far fronte ai rischi immediati, il Comune di Aprilia ha emanato un’ordinanza che introduce nuove limitazioni alla circolazione. Il provvedimento prevede la riduzione del limite di velocità da 50 a 30 chilometri orari, il divieto di transito ai mezzi pesanti e l’istituzione del senso unico alternato in corrispondenza del ponticello situato a circa 300 metri dall’intersezione con via dei Cinque Archi. La decisione è stata assunta all’inizio del mese al termine di una serie di confronti tra la Polizia Locale e il Settore Lavori Pubblici. Tra le ipotesi valutate c’era anche la chiusura totale della strada, con eventuale accesso consentito solo ai residenti e ai titolari delle aziende agricole presenti nell’area. L’ordinanza rappresenta dunque una misura di contenimento del rischio in attesa di un intervento più strutturale, ritenuto necessario per il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza.