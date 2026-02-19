Aprilia, dissidi per la casa dopo la separazione, coppia picchia l’ex di lei: un uomo e una donna denunciati per lesioni in concorso

APRILIA – Un uomo è stato picchiato dalla moglie e dal nuovo compagno di lei, per dissidi nati dopo la separazione e legati al rilascio di un immobile. L’aggressione era avvenuta a dicembre, in pieno giorno, nel centro cittadino di Aprilia, con modalità simili a un agguato punitivo e davanti a testimoni. Un passante intervenuto durante il pestaggio, riuscendo a bloccare uno degli aggressori impedendo conseguenze più gravi, ma la vittima aveva comunque riportato diverse lesioni.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia nel corso delle indagini, pochi giorni dopo l’episodio la donna aveva contattato l’ex marito telefonicamente, rivolgendogli insulti e minacciandolo di ulteriori violenze. Grazie a video e audio delle aggressioni, la coppia è stata identificata e denunciata all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di lesioni in concorso.