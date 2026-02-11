Aprilia, trovato con una pistola rubata: arrestato

La Polizia di Stato di Aprilia ha arrestato un uomo trovato in possesso di una pistola risultata rubata. L’operazione rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati.

L’indagato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione gli agenti hanno rinvenuto una pistola Beretta calibro 7,65, denunciata rubata nel 2015 in un appartamento di Velletri. L’arma era occultata in un vano della sala da pranzo, nascosta dentro un calzino riposto in un vecchio vaso. Insieme alla pistola sono stati trovati due caricatori e 40 cartucce calibro 380.

Nel corso dell’attività sono state inoltre sequestrate due pistole appartenenti alla compagna non convivente dell’uomo, armi legalmente detenute ma oggetto di sequestro per omessa custodia e per mancata comunicazione del cambio di indirizzo all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.