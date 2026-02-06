Asam Aprilia, sindacati proclamano lo stato di agitazione

APRILIA – Le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL comunicano di aver proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori di ASAM Aprilia, “a fronte di gravi e reiterate criticità nelle relazioni sindacali e nella gestione delle scelte organizzative aziendali”. I segretari Vittorio Simeone e Armida Tondo, Enza Del Gaudio e Raffaele Paciocca e Ottavio Mariottini parlano di un cotesto “caratterizzato da scelte non condivise e da processi di esternalizzazione che incidono in maniera diretta sull’organizzazione dei servizi e sulle condizioni di lavoro del personale, in assenza del necessario e preventivo confronto sindacale, così come previsto dalla normativa contrattuale vigente”.

Sono in pratica mancati “informazione e confronto prima dell’adozione di atti e decisioni che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui servizi e sul personale”.

Da qui, lo stato di agitazione che ha come scopo “Il ripristino della legalità contrattuale e al rispetto delle regole che

governano i processi decisionali nelle aziende partecipate e negli enti locali”.

“Le Organizzazioni Sindacali – conclude la nota – ribadiscono la propria disponibilità al confronto, auspicando un immediato cambio di metodo da parte delle Commissarie, una convocazione immediata e il ripristino di relazioni sindacali corrette, trasparenti e rispettose dei ruoli”.