Basket, Benacquista Latina gioca “in casa” a Veroli contro Fabriano

LATINA – Torna in campo la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che, a causa dell’indisponibilità del Palasport di Cisterna di Latina, sarà obbligata a disputare la giornata numero 26 del campionato di Serie B Nazionale al PalaCoccia di Veroli. La palla a due è fissata per le ore 19 di oggi, sabato 14 febbraio contro Janus Basket Fabriano.

Il gruppo nerazzurro arriva all’appuntamento con morale alto, forte della netta vittoria conquistata a Pesaro nell’ultimo turno, risultato che ha permesso di consolidare la quarta posizione in classifica a quota 36 punti. Dall’altra parte del campo ci sarà una Ristopro Fabriano motivata e affamata di punti, attualmente sedicesima in classifica con 12 lunghezze, a sole due distanze da Quarrata e con un margine altrettanto ridotto sulle dirette inseguitrici Virtus Imola, Basket Nocera e Loreto Pesaro.

La Janus era stata la prima avversaria stagionale dei nerazzurri che sul parquet fabrianese avevano conquistato il match per 78-83.