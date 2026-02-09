Basket, Benacquista Latina giocherà le prossime due partite casalinghe a Veroli

LATINA – Sarà il palasport di Veroli ad ospitare le prossime due gare casalinghe della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Lo comunica la società sportiva in merito alle gare di sabato 14 febbraio alle ore 19 con Ristopro Fabriano e domenica 22 febbraio alle ore 18:00 con Power Basket Nocera. In entrambe le date il Palasport di Cisterna di Latina sarà indisponibile e dunque saranno disputate in provincia di Frosoinone, al PalaCoccia.