Basket, Latina continua la scia positiva e batte Pesaro

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket prosegue il suo momento positivo e, nella 25ª giornata del campionato di Serie B Nazionale, espugna con autorità il PalaMegaBox superando la Consultinvest Loreto Pesaro. Un successo che vale la quarta vittoria consecutiva per i nerazzurri, capaci di confermarsi al quarto posto in classifica, con una gara ancora da recuperare (il match con Chiusi, in programma il prossimo 25 marzo), mentre le dirette concorrenti scenderanno in campo tra stasera e domani.

La gara non si apre con un ritmo congeniale ai pontini, anche per la capacità dei padroni di casa di spezzare il gioco e limitare le soluzioni offensive. Nella seconda parte del match, però, gli uomini guidati da Coach Gramenzi alzano nettamente l’intensità difensiva, migliorano le percentuali al tiro e gestiscono con grande lucidità terzo e quarto periodo. Ottima la prova di squadra su entrambi i lati del campo, impreziosita da una percentuale molto alta da tre punti e dai 19 punti di Antonio Gallo, miglior realizzatore dell’incontro.