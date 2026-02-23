Benacquista Assicurazioni Latina Basket batte Power Nocera 86-80

LATINA – Sesta vittoria consecutiva per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che, nella giornata 28 del campionato di Serie B Nazionale, supera la Power Basket Nocera con il punteggio di 86-80 al PalaCoccia di Veroli. Un successo tutt’altro che scontato, conquistato al termine di una gara intensa, equilibrata e fisica, contro una formazione in salute e reduce da risultati importanti.

Latina ha dovuto fare i conti con assenze pesanti e rotazioni limitate: fuori Gallo, Pastore in campo non al meglio e Simonetti costretto a lasciare il parquet dopo pochi minuti. Eppure, come sottolineato da Coach Franco Gramenzi nel post gara, «la squadra ha fatto una grande partita», mostrando attenzione, solidità e controllo nei momenti chiave, nonostante un ultimo minuto gestito con qualche affanno.

«A oggi abbiamo lo stesso numero di sconfitte delle prime della classe – ha evidenziato il tecnico – e questo, viste le difficoltà, ci rende orgogliosi. In questo momento della stagione le differenze sono sottilissime: tutti possono vincere con chiunque».