Bloccata sulla Pontina poco prima di partorire, donna scortata in ospedale

Momenti di apprensione sulla via Pontina, dove una donna in procinto di partorire è rimasta bloccata nel traffico insieme al marito. Determinante l’intervento della Polizia di Stato di Aprilia che ha scortato l’auto fino in ospedale permettendo alla futura mamma di arrivare in tempo al pronto soccorso. Gli agenti erano impegnati in un servizio di vigilanza sulla SS148 quando sono stati avvicinati da un automobilista visibilmente agitato. L’uomo ha spiegato che stava accompagnando la moglie all’ospedale per il ricovero programmato, ma le contrazioni si erano improvvisamente intensificate e il traffico congestionato rischiava di compromettere l’arrivo in tempo utile. Valutata l’urgenza della situazione, i poliziotti hanno immediatamente allertato la Sala Operativa e attivato la scorta, aprendo la strada tra le auto incolonnate fino all’ospedale Sant’Eugenio. L’intervento si è rivelato decisivo: la bambina è nata appena venti minuti dopo l’arrivo al pronto soccorso.