Bobbo ed i suoi “Vent’anni di musica”, lo spettacolo a Latina il 22 Febbraio

Latina – Il 22 febbraio alle ore 17:30 il Teatro D’Annunzio ospiterà “Vent’anni di musica”, lo spettacolo con cui Massimo Daniele, in arte Bobbo, ripercorrerà il suo percorso artistico. Un pomeriggio tra musica, racconto ed emozioni, in cui l’artista guiderà il pubblico attraverso le tappe più significative della sua carriera, dagli esordi nei locali di Latina fino alla maturità artistica di oggi.

Bobbo, intrattenitore amatissimo in città, racconterà come è nato il suo nome d’arte e come, quasi per caso, abbia “inciampato” nella musica trasformandola in una passione e in un lavoro capace di regalare leggerezza e spensieratezza al pubblico.

Tra aneddoti, gag e ricordi — a partire dalla prima esibizione al Platinum Show Café — lo spettacolo sarà anche l’occasione per presentare il suo primo brano inedito, segnando l’inizio di un nuovo percorso come autore e cantautore.

Un evento speciale che celebra vent’anni di musica guardando già al futuro.

Noi lo abbiamo ospitato in Radio in cui ha raccontato le tante emozioni che lo attraversano pensando alla sua carriera.