Borgo Hermada, verso la chiusura della pre-iscrizioni per la Pedagnalonga

BORGО HERMADA – Si avvicina la chiusura delle pre-iscrizioni online per la passeggiata enogastronomica della Pedagnalonga, in programma il prossimo 26 aprile. L’associazione organizzatrice rende noto che il numero di adesioni ha quasi raggiunto il limite massimo stabilito per la prevendita sul sito ufficiale pedagnalonga.it. Restano invece regolarmente aperte le iscrizioni alle gare podistiche: la storica Half Marathon di 21 chilometri e la nuova prova breve di 13 chilometri.

A fare il punto sulla situazione è il presidente della Pedagnalonga, Albino Marostica, che sottolinea il grande interesse registrato fin dall’apertura delle pre-iscrizioni, avvenuta lo scorso gennaio. «La risposta è stata notevole – spiega – e stiamo per raggiungere il numero di tagliandi disponibili fissato dalla nostra associazione. Da mesi lavoriamo per garantire un evento sicuro e piacevole per tutti, per questo invitiamo a completare le iscrizioni il prima possibile».

La data e l’orario ufficiali di chiusura delle pre-iscrizioni saranno comunicati esclusivamente attraverso il sito internet e i canali social ufficiali della Pedagnalonga, indicati come uniche fonti autorevoli. Eventuali richieste di acquisto oltre il termine indicato verranno rimborsate, come avvenuto nelle precedenti edizioni.

La passeggiata enogastronomica è, come da tradizione, a numero chiuso, una scelta necessaria per garantire una gestione equilibrata dei flussi lungo il percorso e consentire ai partecipanti di vivere i ristori senza disagi. L’accesso alla manifestazione sarà consentito esclusivamente ai possessori di regolare biglietto e pettorale: non sarà possibile partecipare o accedere al tracciato senza autorizzazione, anche perché il percorso attraversa fondi e aree private, vigilate dagli organi preposti al servizio d’ordine.

Chi non riuscirà ad acquistare il biglietto durante la fase di pre-iscrizione online dovrà attendere la vendita dei tagliandi cartacei, prevista per il mese di marzo, con data ancora da definire. Negli ultimi anni, tuttavia, anche la vendita tradizionale si è esaurita in poche ore, rendendo la prevendita online il canale più efficace per assicurarsi la partecipazione.