Botte con la catena della bicicletta ed un bastone in legno: due denunce a Sabaudia

SABAUDIA – Si sono picchiati con una catena da bicicletta e un bastone in legno i due cittadini stranieri di 31 e 42 anni residenti nel territorio pontino che ieri sera sono stati denunciati a Sabaudia. I Carabinieri, allertati da una chiamata al 112, sono intervenuti per sedare la lite scaturita per futili motivi. I due sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e porto di armi e oggetti atti ad offendere e sono stati trasportati dal personale del 118 presso l’ospedale di Latina per gli accertamenti e le cure del caso.