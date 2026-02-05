ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

LITE IN STRADA

Botte con la catena della bicicletta ed un bastone in legno: due denunce a Sabaudia

SABAUDIA – Si sono picchiati con una catena da bicicletta e un bastone in legno  i due cittadini stranieri di 31 e 42 anni residenti nel territorio pontino che ieri sera sono stati denunciati a Sabaudia. I Carabinieri,  allertati da una chiamata al 112,  sono intervenuti per sedare la lite scaturita per futili motivi. I due sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e porto di armi e  oggetti atti ad offendere e sono stati trasportati dal personale del 118 presso l’ospedale di Latina per gli accertamenti e le cure del caso.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIME NOTIZIE
Tutte le Notizie
In Alto