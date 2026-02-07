Bullismo e diffusione illecita di immagini intime, la lezione di LatinaAutismo al Vittorio Veneto

LATINA – Bullismo, cyberbullismo e diffusione illecita di immagini intime: se ne è parlato in una classe terza dell’IIS Vittorio Veneto – Salvemini, voluto dalla Dirigente scolastica Alessandra Morazzano, e promosso da LatinAutismo APS con la partecipazione del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Latina, Capitano Antonino Maggio, e di Filomena Castiglia, avvocata esperta in materia civile. “Un lavoro sinergico tra scuola, forze dell’ordine e professionisti”, ha sottolineato la Presidente DDM dell’associazione Monia Magliocco.

L’obiettivo dell’incontro è stato fornire strumenti ai ragazzi spiegando come riconoscere situazioni di rischio, cosa fare concretamente se si è vittime, quali sono le responsabilità di chi compie determinati atti e quali conseguenze ne possono derivare, anche nel tempo.

“L’avvocato – spiega Magliocco in una nota – ha affrontato il tema sotto il profilo civilistico, illustrando alcune recenti pronunce giurisprudenziali e chiarendo quali possano essere le conseguenze risarcitorie e le responsabilità connesse a comportamenti spesso sottovalutati. Perché un gesto fatto “per gioco” può avere ripercussioni serie sulla vita propria e su quella degli altri”.

Cos’è la legalità, lo ha illustrato il Comandante della Compagnia Carabinieri di Latina sottolineando come non sia solo un insieme di regole che limitano, ma che serve a vivere in sicurezza, garantire equilibrio e tutelare i diritti di tutti, garantendo insieme la libertà di ciascuno e la convivenza civile. “Non dobbiamo pensare solo alla punizione, ma anche alle conseguenze, perché ogni azione ha un impatto e ogni scelta costruisce – o compromette – il nostro futuro”, è stato spiegato ai ragazzi.

“E’ importante fare rete per educare – spiega la Presidente DDM, dott.ssa Monia Magliocco – Quando scuola, associazioni, professionisti e Carabinieri lavorano insieme, si costruisce un messaggio coerente e forte: la prevenzione nasce dall’informazione e dalla consapevolezza. LatinAutismo continuerà a promuovere momenti di confronto come questo, perché parlare di legalità, rispetto e responsabilità significa investire nel futuro dei nostri ragazzi”.