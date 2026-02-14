Calcio serie C, Benevento – Latina finisce in pareggio

Al “Ciro Vigorito” è terminato con un pareggio 1-1 il match tra Benevento e Latina, valido per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C, girone C. I giallorossi, reduci dalla vittoria a Trapani nel turno infrasettimanale, cercavano un nuovo successo per rafforzare la leadership in classifica, mentre i pontini, freschi della qualificazione alla finale di Coppa Italia, puntavano a guadagnare punti preziosi per allontanarsi dalla zona play-out.

Il Latina si è portato in vantaggio grazie a Parigi, ma nella ripresa i padroni di casa hanno trovato il gol del pareggio con Tumminello, siglando così il definitivo 1-1. Una partita intensa e ricca di occasioni da entrambe le parti, che non ha permesso a nessuna delle due squadre di strappare l’intera posta in palio.