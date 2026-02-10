“Capo Portiere, l’aereo riemerso da mare”, ad Anzio la presentazione del libro di Angelo Silvestri e Dante Taddia

ANZIO – Riprende il percorso “Fare memoria per costruire la pace”, avviato dal Comune di Anzio per ricordare il periodo che va dallo sbarco alleato alla liberazione di Roma. Nell’ambito del programma, giovedì 12 febbraio alle 17, sarà presentato il libro: “Capo Portiere, l’aereo riemerso da mare” di Angelo Silvestri e Dante Taddia. L’appuntamento è presso il museo archeologico, in via di Villa Adele.

Il libro racconta, con una serie di aneddoti, di come avvenne il ritrovamento dell’aereo sulla costa di Latina e la successiva identificazione del pilota, fino al recupero del relitto. Ma è anche il racconto dell’avventuroso viaggio che il pilota fece successivamente.

All’incontro prenderà parte l’assessore al turismo, Valentina Corrado.

Dalla quarta di copertina leggiamo: “La mattina del 31 gennaio 1944 un guasto meccanico al motore, e il tenente pilota americano Michael Mauritz, in volo con l’aereo Curtiss P-40 Skipper verso Anzio, è costretto a un ammaraggio di fronte a Capo Portiere nei pressi di Littoria, ora Latina. Fatto prigioniero dai tedeschi, evade dal campo di concentramento di Laterina, nei pressi di Arezzo, e con una lunga marcia piena di avventure attraversa monti, valli, fiumi e torrenti di Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo; ha conosciuto fame, freddo, paura di essere ripreso dai tedeschi e fucilato, ma ha ricevuto tanto calore umano da sconosciuti che non gli hanno lesinato un riparo, cibo, aiuto e conforto. Dopo cinque mesi riesce finalmente a raggiungere i compagni del suo reparto a Foggia. Tutto questo non lo avremmo mai saputo se Angelo Silvestri, recuperando a gennaio 1998 dal fondo del mare il Curtiss P-40 Skipper e la targhetta identificatrice dell’aereo non avesse poi incontrato quel pilota per farsi raccontare la sua avventura”.