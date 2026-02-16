Carnevale 2026, Latina pronta a festeggiare il martedì grasso

Complice la bella giornata di sole, domenica scorsa il centro di Latina si è riempito di bambini e famiglie in occasione del Carnevale di Latina 2026, promosso dal Comune attraverso l’Assessorato al Turismo. Si tratta del secondo evento effettivamente realizzato, dopo il rinvio del primo appuntamento previsto il 7 febbraio e rinviato a domenica 22 febbraio a causa del maltempo.

Cuore della giornata di ieri è stata l’esposizione di mezzi iconici del cinema e della televisione: dalla celebre auto di Supercar alla DeLorean di Ritorno al Futuro, fino al furgone dell’A-Team, con la presenza dei sosia degli attori che hanno reso quei personaggi indimenticabili. Ad accompagnare l’iniziativa, una band che ha riproposto le più amate sigle dei telefilm cult. Un evento che ha richiamato tantissime persone, trasformando il centro città in una festa tra coriandoli e stelle filanti.

Il bilancio è decisamente positivo, come ha confermato l’Assessore Gianluca Di Cocco:

Il prossimo appuntamento con il Carnevale di Latina è fissato per domani 17 febbraio, martedì grasso, con l’attesa sfilata dei carri allegorici a partire dalle 14.30. La giornata clou del Carnevale vedrà alternarsi carri e gruppi in maschera lungo le vie del centro, con modifiche alla viabilità e divieti già annunciati dall’amministrazione comunale:

Il Carnevale di Latina proseguirà con l’ultimo appuntamento in programma domenica 22 febbraio 2026.