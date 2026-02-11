Carnevale a Fondi: tre programmi, un’unica grande festa

L’allegria del Carnevale sta per avvolgere la Città di Fondi per due giornate di musica e divertimento nella grandissima area pedonale del centro urbano. Domenica 15 e martedì 17 febbraio la festa più colorata dell’anno prenderà forma in Piazza IV Novembre grazie ad una storica e proficua collaborazione tra Comune di Fondi e Pro Loco Fondi. Sul palco Gaetano Orticelli. Durante le due giornate momenti di spettacolo e intrattenimento saranno alternati a parentesi di ballo e musica, dalle 14:30 alle 19:00. Piccola grande sorpresa per i bambini che avranno la possibilità di assistere a ben due show del Mago Berny: alle 17:00 di entrambe le giornate per un totale di 80 minuti di pura magia.

«Ogni anno – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – la grande partecipazione da parte di cittadini e associazioni ci dà una grandissima carica: è la festa delle famiglie, in particolare dei bambini, e desideriamo regalare loro due pomeriggi di allegria e divertimento, all’insegna della spensieratezza e dei più sani valori educativi».

Il Carnevale in Piazza è organizzato con il supporto e la collaborazione di Consorzio Fondi Più, Confcommercio Lazio Sud, Andos, Progetto Cuore e Associazione “Drappo dell’Assunta”.

La Carnevalata – III edizione

A margine dell’organizzazione principale, tanti appuntamenti che arricchiranno il programma della due giorni. Domenica, alle 15:30 con partenza da Piazza Gianni Rodari, si metterà in marcia la “Carnevalata”: un corteo di cinque gruppi mascherati che attraverserà la città a ritmo di musica. “In passerella”, con il patrocinio del Comune di Fondi, l’Associazione Filippo II, Associazione Querce Radici e Tradizioni, Atutttotondo, Scuola di ballo Simona Kaos insieme ai centri anziani “Domenico Purificato e Lido di Fondi Aps” e Lo.Vi.Je. Nido di IDEE.

Carnevale al Centro – III edizione

Martedì 17, invece, andrà in scena anche il “Carnevale al Centro” organizzato dall’Associazione Centro storico con il patrocinio del Comune di Fondi in Piazza Duomo e Piazza Della Repubblica. Oltre ad una sfilata di bambini in maschera ci saranno quattro mega gonfiabili, animazione, baby dance, tiro al bersaglio, bowling, porta da calcio e lancio degli anelli.