Carnevale accetta la candidatura a presidente della Provincia di Latina

LATINA – “Viste le elezioni provinciali del prossimo 15 marzo, ho accettato la candidatura alla Presidenza della Provincia di Latina per cercare di mettere a disposizione la mia esperienza amministrativa al servizio di tutti i Comuni del territorio, in uno spirito di responsabilità e collaborazione istituzionale, come peraltro avvenuto nell’attuale amministrazione presieduta da Gerardo Stefanelli”. Lo scrive in una nota ufficiale il sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale scelto da tutto il centrodestra.

“È una fase delicata per gli enti locali e credo che la Provincia debba rappresentare un punto di riferimento concreto per i Sindaci, chiamati ogni giorno ad affrontare difficoltà operative, carenze di risorse e problematiche complesse che incidono direttamente sulle comunità – dichiara il candidato Presidente – Qualora dovessi assumere questo incarico, dal 15 marzo in poi il mio impegno sarà quello di continuare il lavoro di dialogo tra la Provincia e tutti i Comuni senza distinzioni. Da Sindaco conosco bene le responsabilità e le difficoltà che accompagnano chi amministra un territorio. Per questo sono convinto che il Presidente della Provincia debba essere prima di tutto un Sindaco tra i Sindaci: capace di ascoltare, comprendere e farsi carico delle esigenze di ciascun Comune”.

Il programma è ancora in fase di costruzione: “Il programma che si sta elaborando nasce anche da un percorso di ascolto e confronto maturato nel tempo con amministratori e Sindaci del comprensorio, raccogliendo esigenze, criticità e priorità che accomunano i nostri territori, per cercare di offrire risposte concrete e condivise. La Provincia deve essere la casa istituzionale di tutti i Sindaci: un luogo di confronto, di sintesi e di sostegno ai territori. Con questo spirito intendo portare avanti la mia candidatura, con equilibrio, apertura e senso delle istituzioni”, conclude Carnevale.