Carnevale Cisternese 2026, tutti gli appuntamenti di domenica e martedì e le chiusure al traffico

Gli appuntamenti per il Carnevale Cisternese 2026. A partire dalle ore 15, di domenica 15 febbraio, piazza XIX Marzo e Corso della Repubblica ospiteranno spettacoli di animazione, intrattenimento e giocoleria oltre alla parata di artisti e della Banda musicale “Città di Cisterna”. In Piazza XIX Marzo, dalle ore 17.30 alle ore 20 per i più piccoli ci saranno a disposizione le giostre gratuite.

Per quanto riguarda l’ultima giornata del Carnevale, martedì 17 febbraio, ancora animazione, intrattenimento e giocoleria oltre alle giostre.

In corrispondenza con questi eventi e per entrambe le giornate è stata disposta la seguente regolamentazione della circolazione stradale:

dalle ore 14 alle ore 19 (e comunque fino al termine della manifestazione) sul tratto di Corso della Repubblica compreso tra l’intersezione con Via Manzoni/Via Rossini e l’intersezione con Piazza Battisti sarà interdetta la circolazione veicolare e sarà in vigore operativo il divieto di sosta con rimozione forzata.