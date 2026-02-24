Cisterna, il Comitato spontaneo Colle delle Cese segnala criticità e chiede un confronto

Si è costituito il Comitato spontaneo di cittadini “Colle delle Cese”, formato da numerose famiglie residenti nel quartiere Colle delle Cese – Franceschetti, a Cisterna di Latina. L’atto di costituzione, datato 16 gennaio 2026, è stato protocollato in Comune il 23 febbraio. Il Comitato rappresenta i residenti dell’area compresa tra via delle Querce e via dei Lecci, incluse le strade interne e limitrofe, dove da tempo vengono segnalate criticità infrastrutturali ritenute non più rinviabili.

Tra i problemi evidenziati ci sono le condizioni del manto stradale, in alcuni tratti assente o fortemente dissestato, le carenze dell’illuminazione pubblica, le insufficienze nel sistema di drenaggio delle acque meteoriche e, più in generale, situazioni che incidono sulla sicurezza e sulla vivibilità del quartiere. In caso di forti piogge, secondo i residenti, l’area sarebbe esposta al rischio di allagamenti con possibili ripercussioni su abitazioni e viabilità. Nel corso di un precedente incontro con l’amministrazione comunale è stato affrontato anche il tema della natura privata di alcune strade, aspetto che i cittadini chiedono di approfondire nell’ambito della pianificazione urbanistica. L’area rientra infatti nel perimetro della Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi, lo strumento che disciplina il recupero e la riqualificazione di alcune zone del territorio comunale.

Con la costituzione del Comitato, le famiglie chiedono un confronto istituzionale per individuare soluzioni concrete e sostenibili alle criticità segnalate, dichiarando la disponibilità a un dialogo collaborativo con il Comune.