Cisterna, indagine Procura della Repubblica su consigliere e dirigente del Comune

LATINA – Un’inchiesta della Procura della Repubblica di Latina ha investito il Comune di Cisterna. Lo ha reso noto il sindaco Valentino Mantini con una nota: «Sono venuto a conoscenza di un’indagine a carico di un consigliere e di un Dirigente del Comune da parte della Procura della Repubblica di Latina e con trasparenza intendo informare la mia comunità. Ribadendo la piena fiducia nei confronti dell’operato della Magistratura, rinnovo anche la fiducia nelle persone coinvolte che confido faranno piena chiarezza rispetto alle ipotesi di reato che vengono loro contestate”. Si tratta del consigliere Renio Monti e del dirigente Luca De Vincenti.

Il secondo è stato ascoltato in Tribunale dalla gip Barbara Cortegiano nell’interrogatorio preventivo. Al termine dell’adempimento De Vincenti ha dichiarato attraverso il suo legale di aver chiarito la propria estraneità ai fatti.

Mantini dal canto suo annuncia verifiche amministrative: “Saranno avviate le dovute verifiche interne per fare luce sulle eventuali responsabilità o omissioni all’interno della macchina amministrativa, così come previsto dalla normativa. Intanto l’azione di questa Amministrazione va avanti nel rispetto degli impegni assunti nei confronti della nostra comunità», dichiara il primo cittadino.

Le indagini sono state svolte dalla Guardia di Finanza.