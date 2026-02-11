Cisterna, rubano in casa e prelevano soldi dal conto bancario della vittima: tre denunciati

Furto in abitazione, utilizzo indebito di strumenti di pagamento e riciclaggio: tre persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato di Cisterna di Latina al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.

L’indagine ha preso avvio da un furto avvenuto in un’abitazione del territorio. Nel corso dell’azione era stato sottratto un telefono cellulare contenente l’applicazione bancaria collegata al conto corrente della madre della persona offesa. Proprio attraverso quel dispositivo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza – Sezione Anticrimine, sarebbero state effettuate operazioni bancarie non autorizzate. In particolare risultano due prelievi “cardless” per un totale di 1.500 euro e un bonifico di 10.000 euro verso un conto corrente intestato a una donna successivamente individuata nel corso degli accertamenti. L’attività tecnica e bancaria ha consentito di tracciare con precisione la movimentazione del denaro, evidenziando una rapida dispersione delle somme attraverso prelievi in contante e pagamenti presso esercizi commerciali e sale gioco. Gli investigatori hanno inoltre individuato un ulteriore conto corrente destinatario di un bonifico di 8.600 euro, anche questo svuotato nel giro di poche ore. Secondo l’ipotesi investigativa, il conto sarebbe stato utilizzato come rapporto di transito per ostacolare la tracciabilità delle somme di provenienza illecita.

L’attività della Polizia di Stato ha quindi consentito di delineare un quadro indiziario in relazione ai reati di furto in abitazione, utilizzo indebito di strumenti di pagamento e riciclaggio. Al momento sono tre le persone ritenute, a vario titolo, coinvolte nella vicenda. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire integralmente il percorso del denaro.