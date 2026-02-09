Cisterna Volley verso il rush finale, a lavoro per la sfida contro Cuneo

Il Cisterna Volley torna a lavorare, dopo il weekend di riposo, in vista del rush finale: mancano tre gare al termine della Regular Season, e domenica al PalaSport di via Delle Province è in programma la sfida contro Cuneo (ore 17), un match che in caso di successo da tre punti consegnerebbe la matematica salvezza (Grottazzolina fanalino di coda è staccata di sei lunghezze ed ha tre vittorie in meno di Cisterna). La squadra riprenderà gli allenamenti oggi pomeriggio, il programma di lavoro prevede una doppia seduta martedì, mercoledì e giovedì soltanto pomeriggio, venerdì nuova doppia seduta, sabato pomeriggio.

Contro Cuneo, dopo due turni di riposo forzato a causa di un problema di natura cartilaginea all’alluce, tornerà a disposizione Filippo Lanza. “Era un fastidio che mi portavo dietro da un po’ di tempo, poi è aumentato e non mi dava tregua al punto che non mi permetteva neanche di allenarmi. Con il coach, lo staff medico e la società abbiamo optato per un periodo di stop, il problema è stato risolto e adesso sto bene, posso lavorare senza accusare fastidio. Il mio rientro coinciderà con la partita più importante della stagione, quella che ci può permettere di centrare l’obiettivo. Sicuramente la classifica attuale ci dà la possibilità di giocare con tranquillità, visto il calendario, ormai la situazione è chiara. Ma sinceramente ci teniamo moltissimo a vincere col risultato pieno per chiudere i conti davanti al nostro pubblico e conquistarci la salvezza per nostri meriti e non per demeriti altrui. E’ importante per noi, per la società e per la gente di Cisterna”.

Cuneo in classifica precede Cisterna di tre lunghezze, va da sé che i tre punti significherebbero aggancio ai piemontesi con la possibilità di poter chiudere la stagione non più al penultimo posto. “Inoltre, ripensando all’andata, Cuneo rievoca brutti ricordi – ha aggiunto Filippo Lanza – Tanti errori, una delle prestazioni peggiori della stagione se non la peggiore anche perché davanti avevamo una formazione alla nostra portata. Quindi questo desiderio di rivalsa rappresenta un motivo in più per concentrarci sul focus vittoria, mettendo in campo la nostra pallavolo e cercando di divertirci. Ci teniamo molto, in casa sarebbe perfetto poter festeggiare la salvezza matematica insieme ai nostri tifosi che sempre ci sono stati vicini, sostenendoci anche nel periodo difficile delle tante sconfitte consecutive. Mi aspetto un palazzetto importante, così da lottare tutti insieme per il traguardo”.