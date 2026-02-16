Cisterna Volley batte Cuneo 3-0 e conquista la salvezza

CISTERNA – Il Cisterna Volley batte Cuneo, riscatta la sconfitta dell’andata, conquista la salvezza matematica e guadagna una posizione nella classifica di Superlega. E’ accaduto domenica al Palasport di Cisterna dove per i pontini tutto è andato per il verso giusto. Il team guidato da coach Morato sale così al decimo posto, a pari merito con Cuneo ma con una vittoria in più rispetto ai piemontesi. La vittoria piena, ottenuta davanti ai propri tifosi, ha esaltato il pubblico che a fine gara ha festeggiato insieme alla squadra.

Cisterna Volley – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-19, 25-19, 27-25)

Cisterna Volley: Currie (L), Finauri (L) ne, Barotto 13, Plak 7, Tarumi , Lanza 15, Fanizza 1, Diamantini , Salsi ne, Mazzone 4, Bayram 9, Tosti ne, Muniz De Oliveira ne. All.: Morato

MA Acqua San Bernardo Cuneo: Copelli 2, Codarin 2, Cavaccini (L), Bonomi, Oberto ne, Zaytsev 8, Strehlau 8, Giraudo ne, Sala 1, Colasanti (L) ne, Steanovic, Baranowicz, Feral 15, Cattaneo. All.: Battocchio

Cisterna Volley: ace 1, err.batt. 21, ric.prf. 22%, att. 51%, muri 4.

MA A. S. Bernardo Cuneo: ace 5, err.batt. 16, ric.prf. 26%, att. 34%, muri 4

Arbitri: Luciani e Zavater

MVP: Filippo Lanza

Spettatori: 1.543