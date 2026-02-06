Cisterna Volley concentrata su Cuneo, Bianchetti: “Lavoriamo col tempo di poter gestire qualche aggiustamento”

Cisterna Volley al lavoro, nonostante la pausa del campionato di SuperLega: la squadra si allenerà anche oggi con una doppia seduta, a seguire due giorni di riposo (sabato e domenica). Si tornerà a lavorare in via Delle Province lunedì per preparare la sfida di domenica 15 febbraio contro Cuneo (in casa, ore 17), terz’ultima giornata di Regular Season.

Il preparatore atletico Andrea Bianchetti ha fatto il punto della situazione sullo stato fisico del gruppo e sul lavoro svolto in questa settimana senza Regular Season. “Il focus di base è sempre lo stesso, avendo comunque come punto di riferimento la gara contro Cuneo. Sicuramente nello specifico le sedute sono state gestite in maniera diversa, puntando anche a qualche aggiustamento individuale, sempre però alternando il lavoro tra pesi e palla. C’è chi magari deve recuperare, anche in base a qualche problema fisico accusato, chi invece ha bisogno di spingere di più. Il gruppo fisicamente sta bene, sono soddisfatto di come siamo arrivati a questo punto della stagione, poi va tenuto conto dei problemi che a livello individuale qualche giocatore ha avuto, nel complesso”

C’è un giocatore rispetto agli altri che fisicamente è migliorato di più? “Mi viene in mente Barotto – ha sottolineato Andrea Bianchetti – Vi assicuro che dal Mondiale è tornato in condizioni difficili, con una gamba che non gli permetteva nemmeno di saltare. Ha sempre lavorato senza lamentarsi, cercando di recuperare, ma c’è voluto il tempo necessario. Non ha mai cercato alibi, nonostante non potesse esprimersi come avrebbe voluto, lavorando anche nei giorni di riposo per raggiungere la forma prima possibile. Ora sta bene, e infatti le prestazioni lo dimostrano”.

Qual è la condizione di Lanza, Plak e Fanizza?

“Lanza ha un problema all’alluce, ma contro Cuneo dovrebbe essere in campo senza problemi. Anche Fanizza, alle prese con un’elongazione addominale, per la sfida del 15 febbraio dovrebbe essere a disposizione – ha concluso il preparatore atletico del Cisterna Volley – Plak è rimasto fuori a Piacenza soltanto a scopo precauzionale”.