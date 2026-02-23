Cisterna Volley porta al quinto set la Lube poi cede

LATINA – Un punto importante quello conquistato da Cisterna Volley nel match contro i primi della classe della Lube Civitanova. Al Palasport di Via delle Provincie, è andata in scena domenica 22 febbraio l’ultima gara casalinga della regular season del Campionato di Superlega che ha visto in apertura i pontini sotto di due set, poi recuperare e portare al quinto set gli avversari, prima di cedere definitivamente di fronte alla loro forza. Un tie-break che vale tanto per il morale e anche per la classifica. Una bella prestazione di squadra di fronte a oltre 2100 spettatori. Il migliore in campo è stato Barotto.

Mercoledì Cisterna è attesa a Trento per l’ultima partita di regular season.

Cisterna Volley – Lube Civitanova 2-3 (18-25; 17-25; 25-23; 29-27; 7-15)

Cisterna Volley: Currie (L), Finauri (L) , Barotto 29, Plak 3, Tarumi 12, Fanizza, Diamantini 4, Salsi , Mazzone , Guzzo ne, Bayram 3, Tosti 4, Muniz De Oliveira 11. All.: Morato

Lube Civitanova: D’Heer 7, Gargiulo 9, Loeppky 15, Orduna, Bisotto (L), Balaso (L), Boninfante 1, Nikolov 34, Kukartsev 8, Podrascanin ne, Bottolo 5, Duflos-Rossi 7, Tenorio ne. All.: Medei

Cisterna Volley: ace 4, err.batt. 20, ric.prf. 18%, att. 46%, muri 8

Lube Civitanova: ace 5, err.batt. 26, ric.prf. 37%, att. 56%, muri 6.

Arbitri: Mauro Carlo Goitre e Antonio Gaetano

MVP: Nikolov

Spettatori: 2.147