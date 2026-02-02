Claudio Devoto: “Vi spiego in 13 giornate come si progetta un albergo che funziona”



















CISTERNA DI LATINA – In Italia e nel mondo è conosciuta e riconosciuta come eccellenza dell’artigianato: nel 2023 ha vinto il Premio Export Italia di Uniexportmanager. Nel corso degli anni ha collaborato con architetti e designer di fama internazionale come Jean Nouvel, Zaha Hadid, Mario Botta, Paolo Portoghesi e Fuksas. Ha curato, tra gli altri, la realizzazione di arredi per il MAXXI di Roma. Oggi Devoto Design, azienda con sede a Cisterna di Latina, leader nell’interior contract e nell’arredamento su misura ha deciso di mettere a disposizione il proprio know how con un master itinerante dedicato al settore dell’hospitality, in cui si studierà teoria e pratica, progetto e gestione, estetica e performance. La partenza è prevista per metà marzo 2026.

«Questo progetto rappresenta per me una sorta di passaggio di testimone» aggiunge Devoto. «A 73 anni sento il bisogno di mettere a disposizione il mio mestiere, con umiltà ma anche con rigore. Sarò tutor di un gruppo di architetti e ingegneri che accompagneranno i partecipanti in questo percorso: l’obiettivo è formare professionisti più consapevoli e preparati».

Il percorso formativo, intitolato “Dalla progettazione alla performance”, si articola in 13 giornate di studio sul campo, di cui 11 all’interno di strutture alberghiere di Roma, arredate da Devoto Design, e due giornate presso l’azienda di produzione a Cisterna di Latina. Un’esperienza immersiva che consentirà ai partecipanti di entrare non solo negli spazi visibili degli hotel, ma anche nei loro backstage operativi, per comprenderne a fondo logiche, criticità e scelte progettuali.

Ogni giornata tipo prevede la visita guidata della struttura, il confronto diretto con l’architetto progettista, e una sessione pomeridiana di approfondimento tecnico, con focus su temi cruciali come antincendio e sicurezza, acustica, impianti, materiali, manutenzione, normative e performance degli spazi. Il tutto accompagnato da momenti di dialogo e workshop dedicati alle domande dei partecipanti.

Il corso è rivolto ad architetti e ingegneri, ma anche a professionisti interessati ad acquisire competenze nel project management alberghiero o nella direzione lavori in ambito hospitality. Devoto Design ha ottenuto il patrocinio degli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Latina, oltre a quello di Federalberghi; la partecipazione al corso darà diritto al riconoscimento di crediti formativi professionali.