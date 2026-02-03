Clemente Pernarella racconta “Europa una barca”: la traversata dai fiordi norvegesi a Ventotene

LATINA – Questa mattina la Provincia di Latina ha presentato in anteprima, presso l’auditorium dell’Istituto ISISS “Teodosio Rossi”, il progetto culturale e audiovisivo “Europa una barca”, alla presenza del Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli, della sindaca di Priverno e Dirigente scolastica Anna Maria Bilancia e di Clemente Pernarella, regista, attore e sceneggiatore, protagonista del viaggio. Nel corso dell’incontro è stato proiettato il video di presentazione dell’opera.

L’iniziativa, ospitata dall’Istituto e rivolta agli studenti, si inserisce in un percorso di approfondimento dedicato alla conoscenza dell’Unione Europea, raccontata attraverso un viaggio artistico e fortemente simbolico nel cuore del continente. “Europa una barca” ripercorre una traversata in barca a vela che prende avvio dai fiordi norvegesi, attraversa i principali canali navigabili d’Europa e, dopo aver raggiunto Marsiglia, prosegue nel Mar Mediterraneo fino all’Isola di Ventotene, luogo emblematico dell’idea di Europa unita e riferimento ideale del progetto europeo.

Nel corso del viaggio, Clemente Pernarella incontra artisti, intellettuali, scrittori, politici e cittadini di diversi Paesi europei, raccogliendo attraverso interviste e testimonianze riflessioni, opinioni e materiali di significativo valore didattico e storico sul senso e sulla percezione dell’Unione Europea nella contemporaneità. Da questo percorso nasce un docufilm capace di offrire agli studenti uno sguardo diretto, attuale e coinvolgente sui temi della cittadinanza europea, dell’identità condivisa e delle sfide comuni, con una particolare attenzione al pensiero e alla sensibilità delle nuove generazioni.

Nel suo intervento, il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli ha evidenziato il forte valore educativo dell’iniziativa, invitando i giovani a considerare l’Europa come un viaggio collettivo fondato su responsabilità, cooperazione e visione di un futuro comune: proprio come una barca, l’Europa può avanzare solo se ciascuno contribuisce attivamente. In questo contesto, la scuola si conferma luogo essenziale di confronto e crescita, in cui sviluppare consapevolezza, spirito critico e senso di appartenenza a una comunità più ampia.

“Europa una barca” è una produzione realizzata in collaborazione con autorevoli esponenti dello scenario artistico italiano e internazionale e si presenta come un racconto suggestivo e simbolico del continente europeo osservato dall’acqua, attraverso territori, culture e storie che si intrecciano fino all’approdo sull’Isola di Ventotene, da sempre punto di riferimento per i valori dell’integrazione europea, del Manifesto di Ventotene e del pensiero di Altiero Spinelli.