Colpo d’arma da fuoco contro un’auto in sosta ad Aprilia, indagano i Carabinieri

Un colpo d’arma da fuoco è stato esploso nella serata di ieri ad Aprilia, colpendo un’auto parcheggiata lungo la pubblica via. L’episodio si è verificato intorno alle 18:30 in via dei Garofani, dove sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale locale, allertati tramite una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112.

Il proiettile ha attinto il deflettore posteriore destro dell’auto, che al momento dei fatti risultava in sosta e completamente vuota. Nessuna persona è rimasta ferita. A lanciare l’allarme è stata la proprietaria del veicolo, che aveva parcheggiato l’auto circa un’ora prima, allontanandosi temporaneamente per una commissione.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno avviato le prime verifiche e delimitato l’area per consentire i rilievi tecnici. Dopo il sopralluogo sono state avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili. L’attività investigativa è coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, che seguirà gli sviluppi dell’inchiesta per fare piena luce sull’episodio.