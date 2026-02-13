Consigliere e dirigente sotto inchiesta per corruzione, il sindaco Mantini chiede la convocazione dei gruppi politici

CISTERNA – «Ho richiesto al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione dei rappresentanti dei gruppi politici che siedono in Consiglio Comunale, in relazione ai fatti che si sono susseguiti nella giornata odierna e che hanno visto il consigliere comunale Renio Monti e il Dirigente del nostro Comune arch. Luca De Vincenti sottoporsi ad interrogatorio per le indagini preliminari che li riguardano». Lo ha dichiarato in una nota arrivata al termine di una giornata convulsa, il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini.

Secondo quanto emerso nel corso degli interrogatori, due tangenti, una da 75mila euro l’altra da 40mila, sarebbero, secondo la Procura della Repubblica di Latina il prezzo della corruzione in un’inchiesta per corruzione che vede coinvolti, in una posizione minore, anche due funzionari del Comune di Cisterna. Le somme sarebbero state pagate da due imprenditori di Latina per risolvere pratiche relative alle rispettive attività. Coinvolti anche due professionisti. Per sei persone, la pm Valentina Giammaria che ha coordinato le indagini della guardia di finanza, ha chiesto l’arresto con custodia cautelare ai domiciliari. Su questo, all’esito degli interrogatori preventivi che si sono svolti in Tribunale a Latina, è chiamata a decidere la gip Barbara Cortegiano.