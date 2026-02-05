Contrasto all’uso illecito dei contrassegni disabili: ritirati 47 tesserini a Fondi

Si è conclusa la prima fase di un’importante attività di monitoraggio e controllo del territorio condotta dalla Polizia Locale di Fondi, mirata al contrasto dell’abuso e della contraffazione del Contrassegno Unificato Disabili Europeo. L’operazione, intensificata nell’ultimo trimestre del 2025 e proseguita senza interruzioni nel primo mese del 2026, ha coinvolto il Nucleo Accertamenti e l’Ufficio Affari Generali, portando al ritiro complessivo di 47 tesserini irregolari.

L’attività investigativa è nata dall’osservazione degli agenti sul territorio, che avevano rilevato un aumento anomalo di veicoli in sosta con contrassegno disabili esposto. I controlli hanno interessato non solo gli stalli riservati, ma anche le aree di sosta tariffata e quelle per residenti, facendo emergere un sistema diffuso di utilizzo illecito dei titoli.

La maggior parte dei tesserini ritirati è risultata essere costituita da copie a colori plastificate, riproduzioni di contrassegni regolarmente rilasciati dal Comune di Fondi o da altri enti. Gli agenti hanno potuto distinguere i falsi dagli originali grazie a verifiche tecniche mirate, accertando l’assenza di elementi di sicurezza fondamentali come il timbro a secco, l’ologramma anticontraffazione e la fototessera del titolare.

Determinante il supporto della centrale operativa e della banca dati aggiornata dall’Ufficio Affari Generali, che ha consentito controlli incrociati in tempo reale e l’individuazione di tesserini intestati a persone decedute o scaduti. Le verifiche si sono concentrate soprattutto nei punti sensibili della città, come lo scalo ferroviario, la Casa Comunale, le scuole e il centro urbano, aree dove la carenza di parcheggi favorisce comportamenti scorretti.

In caso di irregolarità, gli agenti hanno atteso i conducenti sul posto, procedendo non solo alla sanzione amministrativa ma anche al ritiro immediato del contrassegno, per impedire la prosecuzione dell’illecito. Particolare attenzione è stata riservata alle situazioni più delicate, come l’utilizzo improprio di fotocopie di tesserini intestati a minori con patologie, casi affrontati con sensibilità ma nel pieno rispetto della normativa.

L’operazione non ha avuto un fine esclusivamente sanzionatorio, ma mira a tutelare chi ha realmente diritto ai parcheggi riservati e a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche. «Un plauso al Comandante e a tutti gli agenti – ha dichiarato il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto – perché la falsificazione dei tesserini è una pratica odiosa che penalizza chi ha reali difficoltà di deambulazione». «L’obiettivo – ha concluso il comandante Vincenzo Leone – è la tutela dei più deboli e il ripristino della legalità».