Controlli straordinari nei locali della movida: irregolarità e sanzioni a Terracina

TERRACINA – Si spostano a Terracina i controlli sui locali della movida che nei giorni scorsi hanno portato alla chiusura di un’attività a Latina. La Polizia di Stato, in collaborazione con le altre forze di polizia e gli enti competenti, sta passando al setaccio i locali di pubblico spettacolo e i pubblici esercizi su tutto il territorio provinciale, come concordato nei tavoli tecnici che hanno programmato l’attività sistematica dopo i fatti di Crans Montana.

Nella serata di ieri i poliziotti del commissariato di Terracina hanno effettuato un servizio straordinario con Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Nucleo Ispettorato del Lavoro e ’Ispettorato del Lavoro in due esercizi della movida cittadina. Nel mirino il rispetto delle norme di sicurezza, ma non solo e durante le verifiche sono emerse diverse irregolarità relative proprio agli aspetti della sicurezza dei locali che hanno portato all’applicazione delle sanzioni previste. Ulteriori accertamenti che riguardano la documentazione saranno completati nei prossimi giorni.

Nel corso del servizio sono state inoltre identificate 44 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane negli altri comuni della provincia.