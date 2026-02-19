Coppa Heidiland, volano in Svizzera Marrocco e i fratelli Turrin per la Boxe Latina

LATINA – Prime uscite sul ring del nuovo anno per gli atleti della Boxe Latina, divise tra impegni dentro e fuori dall’Italia. Dopo intensi allenamenti in palestra e sessioni di guanti con altre società, il gong inizierà a suonare da questo fine settimana. In programma un torneo internazionale, location la cittadina di Bad Garaz, nel Canton San Gallo, la parte tedesca della Svizzera. Dal 20 al 22 febbraio si disputa la Coppa Heidiland femminile, ma che prevede anche la sezione maschile. Sul ring del Palazzetto dello Sport Badrieb incontri Under 15, Under 17, Under 19 ed Elite. Evento organizzato dal Box Club Bad Ragaz, con egida della SwissBoxing, la Federazione Svizzera di Pugilato.

La Boxe Latina sarà rappresentata da Aurora Turrin, Pietro Marrocco e Mattia Turrin. Nelle Under 17, 52 kg, Aurora inizia il torneo con una avversaria importante, come la tedesca Amalia Müller, della Boxing Club Rigel vice campionessa nei 50 kg nei recenti Campionati Europei, che si sono svolti a Kienbaum in Germania.

Negli Under 17, 65 kg, Pietro Marrocco se la vedrà con l’austriaco Harnzat Kudusov, della Boxing Club Dornbirn. Negli Under 19, 65 kg, Mattia Turrin affronterà un pugile di casa, lo svizzero Loris Vona, Boxing Club Winterthur.

Sono tutte tappe di avvicinamento agli eventi internazionali come Gli Europei Under 15 (Trebisonda, Turchia, 14-26 ottobre), gli Europei Under 17 (Budva, Montenegro, 1-10 ottobre) e i Mondiali Under 19, fissati a novembre, ma con finestra e sede ancora da stabilire. Nel corso dello stesso weekend, la Boxe Latina sarà presente anche alla riunione in programma il 21 febbraio a Villa York, nella Capitale. Sul ring Guglielmo Morelli (46 kg) vs Farnese e Maicol Pellagri (vs) Santarelli. Sul ring gli Under 17 Guglielmo Morelli (46 kg) vs Jacopo Farnese (Rignano Boxing Club) e Maicol Pellagri (48 kg) vs Thomas Santarelli (Knock Out Boxe).