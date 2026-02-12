Cori, abbandono di rifiuti speciali a Colle Fossato: denunciato un uomo

Un grosso abbandono di rifiuti urbani e speciali è stato scoperto dai Carabinieri Forestali di Cori su un terreno demaniale in località Colle Fossato. L’intervento è scattato dopo alcune segnalazioni dei cittadini. Sul posto i militari hanno rinvenuto materiali di varia natura, tra cui vestiario, calzature, oggetti in plastica dismessi, fotografie e documentazione cartacea, abbandonati illecitamente. Le successive indagini, supportate dall’ascolto di persone informate sui fatti, hanno consentito di risalire al presunto responsabile, che è stato denunciato per abbandono incontrollato di rifiuti ai sensi del Testo Unico Ambientale. Parte dei rifiuti è già stata rimossa dal servizio comunale, mentre il materiale ancora presente all’interno di un fosso dovrà essere recuperato e smaltito a spese del trasgressore.