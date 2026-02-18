Debutto per Tiziana Vona neo presidente di Unindustria Latina. Succede a Fausto Bianchi

LATINA – “Raccolgo l’eredità di Fausto Bianchi che grazie alla sua grandissima capacità di consenso oggi è posizionato a livello nazionale come Presidente Nazionale della Piccola Industria di Confindustria, e per noi è un grandissimo orgoglio. Questo vuol dire, però, che mi ha lasciato dei compiti molto importanti, progetti avviati per i quali dobbiamo veramente raggiungere il goal”. Così Tiziana Vona, neo presidente di Unindustria Latina, già nella squadra del presidente regionale Biazzo, si è presentata questa mattina ai media nella sede di Via Montesanto. Un passaggio quasi naturale, il nuovo incarico, dopo l’esperienza di presidente della comprensoriale di Aprilia e presidente ad interim di Latina.

Imprenditrice alla guida della Self Garden, azienda leader specializzata nel compostaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani e agroindustriali, Vona spiega di aver lavorato “in linea” con il predecessore e che da qui partirà il suo lavoro.

“Abbiamo delle linee strategiche condivise sin dall’inizio e le progettualità sono chiaramente rendere il nostro territorio competitivo all’interno della Regione Lazio, in modo che possa rafforzare il contributo insieme agli altri territori per confermare il modello Lazio come Regione competitiva su scala nazionale. Nel 2024 il Lazio è cresciuto più del resto d’Italia e il 60% di questo successo si deve all’industria – sottolinea – Quindi abbiamo una grande responsabilità”. Un piano partito dal territorio, “dall’analisi delle potenzialità, ma anche dalle criticità, che consideriamo comunque grandi opportunità di intervento”. Prima delle criticità, la carenza di infrastrutture, in primis la Roma-Latina e la Cisterna-Valmontone.

C’è poi la cabina di regia con il Consorzio Industriale, un lavoro partito dalla mappatura delle aree dismesse: “Per attrarre investimenti servono sburocratizzazione, tempi e norme semplici. Molte aziende hanno piani di investimento importanti, ma bisogna farsi trovare pronti, lavorare sulla velocità, altrimenti le multinazionali qui non ci vengono”.

Ma il progetto nel cuore è “Latina Città della Farmaceutica”, lanciato e avviato con un protocollo d’intesa proprio da Bianchi. “Sta andando avanti e dobbiamo portarlo a goal perché differenzierà il nostro territorio, lo renderà un modello: il nostro Polo universitario insieme al mondo farmaceutico per una formazione d’ eccellenza. L’Università si confronterà con le nostre Big Pharma per conoscerne le esigenze. Vorremmo proprio essere riconosciuti come territorio competitivo per la formazione di eccellenza su un punto strategico che è la farmaceutica, un polo industriale che ci ha sempre contraddistinto”.

Il lavoro, infine, non potrà prescindere – ha spiegano la neo presidente – dalla creazione di filiere. Un obiettivo possibile grazie anche al progetto Voce alle imprese, curato da Lorenzo Civerchia, nato per raccogliere le istanze delle imprese del territorio. “Vogliamo promuovere la crescita dimensionale delle nostre imprese per creare più occupazione, più lavoro e quindi anche più benessere sociale. Noi partiamo dalle micro affinché diventino piccole, le piccole diventino medie, e le medie, grandi imprese, perché vediamo in questa trasformazione dimensionale la vera leva strategica di sviluppo industriale, per cui l’impresa che si incrementa, sicuramente crea occupazione, crea indotto proprio in termini di produttività, di PIL e di rafforzamento di quel benessere sociale di cui tutti noi abbiamo. Senza dimenticare l’importanza della filiera: tanto più c’è interazione tra piccola e media impresa, tanto più ci sarà una filiera chiusa della nostra Regione Lazio”.