Difesa della costa, l’Assessore Di Cocco chiarisce: “Il progetto non è stato fermato”

Sul progetto di difesa della costa tra Foce Verde e Capoportiere interviene l’assessore comunale Gianluca Di Cocco, che in un post chiarisce lo stato dell’iter e respinge l’ipotesi di uno stop ai lavori. «Il progetto non è stato bocciato né fermato – sottolinea – la Regione Lazio ha chiesto esclusivamente chiarimenti tecnici, che il Comune fornirà nei tempi più rapidi possibili. Si tratta di un passaggio normale in un procedimento complesso».

Secondo Di Cocco, ciò che non è più accettabile è il protrarsi dei rinvii mentre il litorale continua a subire gli effetti dell’erosione. «Ogni stagione senza interventi significa più danni, più costi per la collettività e maggiori rischi per attività economiche, abitazioni e per l’intera economia del litorale. Il tempo perso negli anni è una delle cause principali della situazione attuale e oggi non possiamo permetterci ulteriori ritardi».

L’assessore riconosce la legittimità del confronto tecnico e scientifico sui modelli di difesa della costa, ma mette in guardia dal rischio che il dibattito resti confinato sul piano teorico. «La riflessione è necessaria, ma non può diventare un alibi per bloccare un progetto finanziato e pronto a partire. La priorità oggi è agire».

Un passaggio centrale riguarda il nodo delle risorse: «Il finanziamento regionale ha scadenze precise. Se l’intervento non viene avviato entro il 2026, il rischio concreto è perdere oltre 5 milioni di euro già stanziati. Sarebbe un danno gravissimo per Latina, una responsabilità che nessuno può assumersi».

Di Cocco richiama anche precedenti che, a suo avviso, devono fungere da monito, come il caso del porto canale di Rio Martino, dove ritardi burocratici hanno rallentato interventi fondamentali. «Come assessore continuerò a lavorare senza ripensamenti per fornire tutti i chiarimenti richiesti e arrivare rapidamente all’apertura dei cantieri. Difendere la costa significa difendere lavoro, famiglie, turismo e futuro della città».

Infine l’appello a istituzioni e forze politiche: «Serve responsabilità e concretezza. Il tempo delle discussioni infinite è finito. Difendere la costa significa difendere Latina. Facciamolo adesso, prima che sia troppo tardi».