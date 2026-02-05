Digital Invictus, al via la prima edizione del premio per l’editoria digitale sportiva

Si è tenuta questa mattina, presso la sala di esposizione ornitologica di Villa Fogliano, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Premio di letteratura sportiva Digital Invictus, inserito all’interno della rassegna “Lo sport tra le righe”, organizzato dal Comune di Latina in collaborazione con la casa editrice Lab DFG, con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Circeo e del Ministero per lo Sport e i giovani.

Hanno partecipato il sindaco Matilde Celentano, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, il delegato provinciale del Coni Lazio per la provincia di Latina Mauro Di Prospero, la delegata del comitato italiano paralimpico per la provincia di Latina Erica Milic e la responsabile provinciale di Special Olympics, Maria Rosa Testa. Durante la conferenza, inoltre, è stato proiettato il videomessaggio di saluto inviato dal presidente dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone, ed è intervenuto il direttore editoriale della casa editrice Lab DFG, Giovanni Di Giorgi, per illustrare le date delle presentazioni degli otto e-book che si contenderanno il premio finale. Presente anche una rappresentanza dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi, insieme ai professori Raffaella Pirozzi dell’istituto comprensivo Prampolini e Francesco Muollo dell’Alessandro Volta. Ai ragazzi sarà affidato il compito più grande: valutare il libro migliore, che sarà premiato in una cerimonia che si svolgerà sempre presso Villa Fogliano l’11 giugno 2026.

“Quest’anno – afferma il sindaco Matilde Celentano – la rassegna di letteratura sportiva ‘Lo sport tra le righe’ compie un passo importante con il Premio Digital Invictus, promosso dall’assessorato allo Sport del Comune di Latina e dalla casa editrice Lab DFG: un riconoscimento che unisce sport e innovazione, declinandosi in una dimensione digitale e coinvolgente, con una sfida tra otto libri di alto livello in formato e-book. Una scelta moderna e significativa: un premio digitale, accessibile, capace di parlare alle nuove generazioni e di promuovere la lettura attraverso linguaggi e strumenti contemporanei. Uno degli aspetti più belli e innovativi di questo progetto è il coinvolgimento diretto dei giovani. La giuria sarà infatti composta dall’Agorà dei ragazzi e delle ragazze felicissimi di intraprendere un’esperienza formativa straordinaria che unisce lettura, spirito critico e creatività”.

“Latina – continua l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Andrea Chiarato – entra ufficialmente nel circuito Invictus, che coinvolge anche altri comuni della provincia, con il Premio Digital Invictus, il primo al mondo dedicato alla letteratura digitale sportiva. Gli studenti dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi, organismo rappresentativo composto da 40 studenti delle scuole secondarie di primo grado, avranno l’importante compito di leggere e valutare gli otto libri di autori di rilievo nazionale selezionati dalla casa editrice Lab DFG. Al termine di questo percorso avranno la possibilità di pubblicare un loro scritto, che sarà edito dalla stessa casa editrice. Si inizia subito con gli appuntamenti: domenica c’è la prima presentazione di uno degli otto libri in gara, che proseguirà fino alla cerimonia finale della rassegna che dimostra di essere all’avanguardia a livello internazionale. I titoli sono svariati e affrontano tematiche diverse con il filo conduttore dello sport: dall’attenzione al paralimpico, passando per storie di vita. Ci auguriamo una grande partecipazione di pubblico”.

Partner dell’iniziativa anche l’Ente Parco Nazionale del Circeo, la cui Presidente Emanuela Zappone ha voluto esprimere vicinanza e supporto agli autori e alle autrici della prima edizione del Premio:

Il calendario della rassegna prevede una serie di incontri con autori e protagonisti dello sport, offrendo al pubblico la possibilità di esplorare il legame tra narrativa e disciplina sportiva. Di seguito il calendario, che potrà subire integrazioni nei giorni seguenti:

– Atlante illustrato degli sport inusuali di Federico Vergari. Presentazione l’8 febbraio alle ore 10.30 alla libreria Feltrinelli

– Oltre la striscia di W. Di Bella, J. Piccinella, E. Stornaiuolo, A. Villani. Presentazione il 27 febbraio alle ore 18.00 alla libreria Feltrinelli

– Manuale di sopravvivenza per aspiranti tennisti di Cesira Di Noi. Presentazione il 13 marzo alle ore 18.00 al Circolo Tennis

– Reporter bassotto di Paquito Catanzaro. Presentazione il 15 marzo alle ore 11 alla libreria Feltrinelli

– Fausto, il mio Coppi di Luciana Rota. Presentazione il 9 aprile ore 18 alla libreria Mondadori

– 1982 di Mauro Grimaldi. Presentazione il 17 aprile alle ore 18 presso l’impianto sportivo R6 campo da calcio

– Lo sport e la Costituzione di Flavio D’Ambrosi. Presentazione il 5 maggio alle ore 11 presso la scuola Prampolini di Borgo Podgora

– Chiara Vingione di Antonia De Francesco. Presentazione il 7 maggio alle ore 18 presso il Centro ginnastica pontino

– Finale e premiazione del libro vincitore 11 giugno alle ore 18 presso Imbarcadero di Villa Fogliano