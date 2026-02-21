Due giornate alla fine della Regular Season: Cisterna Volley ospita Civitanova

Ventunesima giornata (decima di ritorno) e penultima di Regular Season: domenica alle ore 17 il Cisterna ospita Civitanova. La Lube, quando mancano due giornate alla fine (l’ultimo turno è in programma mercoledì 25 febbraio), è quasi certa di chiudere al sesto posto: Milano è dietro di sei lunghezze, mentre il ritardo che i marchigiani hanno dalla quinta posizione occupata da Piacenza è di cinque punti. Il Cisterna, dal canto suo, conquistata la salvezza, può giocare con maggiore tranquillità rispetto al passato, cercando comunque di mantenersi al decimo posto della classifica. I presupposti ci sono tutti affinché la gara di domenica possa dare spettacolo.

Un solo ex in campo, Enrico Diamantini: per lui quella contro la Lube sarà 400esima in carriera, proprio contro la squadra con cui per anni ha fatto il pieno di trofei. Daniele Mazzone è a 5 muri dai 600 nelle stagioni regolari. Tra gli ospiti, in caso di rientro dopo l’assenza nel match infrasettimanale di Champions League, Eric Loeppky potrebbe raggiungere i 200 attacchi vincenti stagionali, ora a -12.

Coach Daniele Morato: “Affrontiamo una squadra di altissimo livello, che viene da un periodo impegnativo tra SuperLega e Champions, con le ultime sfide concluse al quinto set. Potrebbe accusare un po’ di stanchezza, ma sicuramente sarà motivata a fare bene. Stesso discorso per noi: ci teniamo ad onorare questo finale di Regular Season che possiamo affrontare sicuramente senza pressione, con maggiore scioltezza, a braccio libero per raccogliere il massimo possibile. L’obiettivo è giocare la nostra pallavolo migliore, come del resto abbiamo sempre cercato di fare. Contro le grandi, poi, ci è capitato spesso di fare buone gare dal punto di vista della prestazione, nonostante poi il risultato ci abbia visto soccombere. All’andata a Civitanova giocammo una bella gara, senza ottenere punti: domenica proveremo a fare qualcosa in più anche per dare una bella soddisfazione al nostro pubblico. Abbiamo salutato Lanza, ma la nostra squadra è formata da buoni giocatori e a livello di gruppo siamo cresciuti tantissimo. A proposito di Pippo, la sua scelta va rispettata, sapevamo di questa eventualità e gli auguro di fare bene anche lì. Personalmente l’ho ringraziato per l’apporto che ha sempre garantito in campo e fuori, e anche per l’aiuto che mi ha dato nella gestione di tante piccole cose”.