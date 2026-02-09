Ecoforum provinciale di Latina e Frosinone, premiati i Comuni Ricicloni delle due province

Si è svolto oggi a Latina l’Ecoforum provinciale di Legambiente dedicato alle province di Latina e Frosinone, appuntamento annuale di confronto sui dati della raccolta differenziata e sulla valorizzazione delle buone pratiche ambientali. Nell’occasione sono stati consegnati gli attestati di “Comune Riciclone 2025” ai Comuni che hanno raggiunto e superato il 65% di raccolta differenziata.

In provincia di Latina risultano premiati 23 Comuni su 33, pari a circa il 70% del totale, con una percentuale complessiva di raccolta differenziata che si attesta al 63,5%, in lieve aumento rispetto allo scorso anno ma ancora al di sotto dell’obiettivo minimo previsto. Negativo il dato del capoluogo pontino, che si ferma al 53%, dopo il forte miglioramento registrato tra il 2020 e il 2023.

In provincia di Frosinone i Comuni Ricicloni sono invece 39 su 91, pari al 43% del totale, con una differenziata complessiva del 64,3%. In controtendenza il capoluogo ciociaro, che con il 69,5% resta l’unico capoluogo di provincia del Lazio a superare la soglia del 65%.

Dai dati emerge inoltre che la frazione organica rappresenta la parte più consistente della raccolta differenziata, superando il 50% del totale in provincia di Latina.

«Continuiamo a valorizzare le realtà più virtuose del Lazio – ha commentato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio – ma i miglioramenti registrati quest’anno nelle due province meridionali sono troppo contenuti. Preoccupa in particolare il rallentamento di Latina, seconda città del Lazio per popolazione, dove dopo anni di crescita si registra uno stop che appare legato a scelte sbagliate, come l’abbandono del porta a porta a favore della raccolta stradale».

Scacchi ha inoltre sottolineato la necessità di accelerare sulle politiche ambientali e sullo sviluppo dell’impiantistica, in particolare dei biodigestori anaerobici per il trattamento della frazione organica, per ridurre i costi e creare occupazione green.

Sulla situazione del capoluogo è intervenuta anche Angela Verrengia, presidente del circolo Legambiente di Latina, che ha espresso preoccupazione per il passo indietro registrato e ha annunciato nuove iniziative di sensibilizzazione, oltre alla nascita di un Comitato per la tutela dell’ambiente e di una petizione online a difesa del porta a porta.