Elezioni provinciali, centrodestra unito su Federico Carnevale: venerdì mobilitazione per la raccolta firme

Si avvicina l’appuntamento con le elezioni provinciali del 15 marzo e il centrodestra si presenta compatto attorno alla candidatura di Federico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio, indicato come figura in grado di rappresentare le esigenze dei territori della Provincia di Latina.

Una scelta che, secondo la coalizione, si inserisce nel solco della continuità della filiera di governo, con il centrodestra alla guida di enti locali, Regione e Governo nazionale.

«Come comunicato nei giorni scorsi, il centrodestra unito sosterrà la candidatura di Federico Carnevale alla presidenza della Provincia. Parliamo di un amministratore esperto, radicato nel territorio e capace di dialogare con i sindaci e con le comunità locali», dichiara il senatore Nicola Calandrini, presidente della Federazione provinciale di Fratelli d’Italia Latina.

Per Fratelli d’Italia, la candidatura rappresenta un passaggio strategico per rafforzare il lavoro istituzionale della coalizione e garantire una guida autorevole all’ente Provincia, chiamato a svolgere un ruolo centrale su infrastrutture, viabilità, edilizia scolastica e pianificazione territoriale.

«La scelta di Federico Carnevale conferma la maturità della coalizione e la volontà di proseguire lungo una linea di collaborazione istituzionale che sta producendo risultati concreti anche in Regione e al Governo nazionale», prosegue Calandrini.

Intanto il partito annuncia una giornata di mobilitazione rivolta agli amministratori, protagonisti delle elezioni provinciali di secondo livello.

«Venerdì 20 febbraio mobiliteremo tutti i nostri amministratori presso la Federazione per la raccolta firme a sostegno della candidatura di Federico Carnevale. Un momento di impegno e presenza che coinvolge direttamente chi sarà chiamato a votare e a costruire, insieme, una guida solida e vicina ai territori per la Provincia di Latina», conclude il senatore.